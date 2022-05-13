Эксперты НАТО задались целью выяснить, какое оружие ВСУ является наиболее эффективным и в результате недолгих исследований поставили на первое место турецкие БПЛА «Байрактар ТБ2», рассказало немецкое издание Welt.

Авторы публикации отметили, что именно ударно-разведывательные беспилотные аппараты больше всего отличились в ходе боевых действий, однако так и не сообщили, в чем именно кроются достижения этих дронов.

Портал Avia.Pro пояснил, что с начала спецоперации на Украине российские ВС уничтожили около 70 БПЛА Bayraktar TB, которые являются простой целью для средств ПВО. О каких-либо достижениях турецких дронов говорить вообще не приходится, так как они практически не участвуют в боевых действиях.

Единственное разумное их применение – это разведка, которая благодаря высококачественной оптике может проводиться с дистанции в 50 километров. Вполне вероятно, что не найдя в распоряжении ВСУ эффективного оружия, западные специалисты решили приписать все достижения «Байрактару» именно за участие в нескольких разведывательных операциях.