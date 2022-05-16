В районе населенного пункта Васильевка, что под Авдеевкой, ВСУ потеряли около ста военнослужащих, рассказал военный корреспондент Семен Пегов в телеграм-канале WarGonzo. Он отметил, что основные силы, которые воюют против националистов, представлены штурмовыми батальонами «Сотка» и «Сомали» Донецкой народной республики.

«Я думаю им пора уже на рубежный край оттянуться и думать о каком-то перемирии, начинать договариваться. Чтобы как-то опять, лет восемь они свою армию готовили. Но мы им такого не дадим», – высказал свое мнение военкор.

Он также отметил, что союзные силы ВС РФ и ДНР избрали верную тактику ведения боевых действий на Донбассе, так как она дает им возможность снизить свои потери до минимума и успешно уничтожать националистические подразделения.