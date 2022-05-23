Установление контроля над Авдеевкой станет для союзных сил РФ и ДНР еще более символичным, чем безоговорочная победа в Мариуполе, написал телеграм-канал WarGonzo. В настоящий момент в городской застройке этого населенного пункта уже начались боевые действия.

Автор канала, военный корреспондент Семен Пегов, заявил, что Авдеевка и для ВСУ является стратегически важным населенным пунктом. Именно поэтому они сконцентрировали здесь силы, вдвое превосходящие по численности гарнизон в Мариуполе.

Эксперты согласны с военкором. Они отмечают, что Киев превратил Авдеевку в настоящую крепость, взять которую российским военным не удается уже два месяца. Именно поэтому победа на этом направлении станет столь же символичной, как и в Мариуполе.