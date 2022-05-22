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В Павлограде появились два батальона пехоты польской армии, которые в ближайшее время будут переброшены под Авдеевку, сообщил телеграм-канал WarGonzo. Отмечается, что пока неизвестно, это простые наемники или представители регулярных войск.

Автор канала пояснил, что президент Украины Зеленский уже несколько дней устраивает «танцы» с Верховной радой, убеждая ее разрешить использование в боевых действиях военных контингентов стран НАТО. Вполне вероятно, что появление в Павлограде польских подразделений – это как раз результат данных встреч.

Пехотинцы из Польши имеют на вооружении противотанковые оружия «Рапира», а также броневики американского производства и советские БТР. Когда именно поляки появятся у Авдеевки, пока неизвестно, но вряд ли кто-то будет затягивать их переброску.

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