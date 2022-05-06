В ходе боев на Лиманском направлении российские ВС атаковали укрепрайон боевиков ВСУ, оборудованный в лесном массиве. Противник пытался укрыться за «зеленкой», однако ТОС-1А «Солнцепек» не оставила ему ни единого шанса на это. Кроме того, после удара взрывная волна распространилась на полкилометра, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на «Русскую весну».

Авторы публикации показали видеозапись, на которой можно разглядеть, насколько сильным был удар тяжелой огнеметной системы. Боевики в экстренном порядке бросили свои позиции. Они были настолько дезориентированы, что стали бежать именно в том направлении, откуда осуществлялась атака.

Отмечается, что удар застал их врасплох, а мощная взрывная волна не оставила даже малейших шансов на выживание. При этом ТОС-1А использовала лишь малую часть своего боекомплекта.