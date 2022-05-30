Взрыв автомобиля, который прогремел утром в самом центре Мелитополя, назвали террористическим актом. Об этом сообщили в городской администрации. Подробности передает РИА Новости.

В сообщении руководства города сказано: “Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень”.

Представители администрации отметили, что молодые люди, которые получили ранения, занимались оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе. Сейчас на месте происшествия ведется работа криминалистов. Следственный комитет начал проведения следственных мероприятий.

В администрации города добавили: “Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов”.