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Ответом на обстрелы российских городов из РСЗО, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, станет «обнуление ВСУ». Такое заявление ранее сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает издание «Взгляд».

Авторы отмечают, что подобная перспектива превращается в реальность, так как Киев действительно близок к получению реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS.

В этом случае украинские войска могут задействовать РСЗО для обстрелов Херсона либо, что весьма вероятно, развернуть их на самой границе России. И попытаться наносить удары по приграничным городам. Дальность систем составляет до 500 километров, поэтому такая возможность имеется.

Однако и Киев, и Вашингтон должны понимать, что на подобные действия Россия ответит максимально жестко. Она окончательно обнулит ВСУ, что вынудит Запад прекратить затягивание конфликта.

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