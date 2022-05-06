Соединенные Штаты и другие страны НАТО передали Киеву десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов для оказания сопротивления ВКС России. Однако ПЗРК сложно назвать полноценным средством противовоздушной обороны, что позволяет эффективно ему противодействовать, пишет издание «Взгляд».

Наиболее эффективным способом является отвлечение стрелка ПЗРК, от которого требуется прицелиться и совершить точный выстрел. Кроме того, истребителям следует действовать группами, что позволит прикрывать друг друга в случае возможной атаки переносного зенитно-ракетного комплекса.

Идеальный вариант – наличие на боевом самолете вооружений, дальность поражения целей которыми превышает дистанцию, с которой ПЗРК может нанести разящий удар. В этом случае истребителю нечего опасаться, так как ракеты ВСУ до него просто не долетят.