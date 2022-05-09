Исследовали из Калифорнийского университета сделали шаг к разработке технологии, которая в будущем может позволить выявлять у людей склонность к суициду по анализу крови. Психиатры обнаружили биомаркеры, которые у людей с депрессивным расстройством повышают склонность к суициду.

Во время исследования специалисты сравнили образцы крови и мозга людей, умерших от разного рода причин. Среди них были образцы, взятые у тех, кто покончил с собой. У таких людей эксперты выявили изменения в так называемой экспрессии генов. Она отличалась от экспрессии, которая была присуща людям, скончавшихся не в результате самоубийств.

Таким образом, утверждают учёные, был сделан важный шаг к тому, чтобы выявлять пациентов с высокой склонностью к самоубийствам по анализу крови. Но эту технологию ещё только предстоит разработать. В будущем она поможет оказывать пациентам необходимую психологическую и психиатрическую помощь на ранних стадиях, тем самым предотвращая смертность от самоубийств в группах риска.