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С первого рабочего дня на этой неделе начнётся выплата новых пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Соответствующая информация появилась на сайте Пенсионного фонда России.

Новая ежемесячная выплата предназначена для семей, доход в которых ниже прожиточного минимума. Кроме этого, должны быть соблюдены ряд условий по имуществу. Заявления в ряде регионов принимались с конца апреля. Впрочем, через “Госуслуги” заявление можно подать и сейчас. Там необходимо указать свои данные, доход и сведения об имуществе.

Уточняется, что выплаты на счета получателей будут поступать в течение пяти рабочих дней после заполнения заявления.

Размер каждой выплаты рассчитывается индивидуально из зависит от дохода семьи. Пособие может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума на детей. По данным Минтруда, заявления на выплату подали уже более миллиона человек – все документы переданы в ПФР.

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