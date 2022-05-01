Никакого «Призрака Киева» не существует, признало командование украинских ВВС. Оно заявило, что под этим псевдонимом были объединены все украинские пилоты, участвовавшие в воздушных боях.

Напомним, что данного персонажа командование ВСУ создало еще в начале марта. Оно распространило информацию об успешных вылетах «Призрака Киева», который якобы сумел сбить четыре десятка российских самолетов. Сейчас оно объявило, что в составе ВВС нет столь удачливого пилота.

«Еще раз просим украинскую общественность не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное и проверять источники информации перед ее распространением», – заявили в агентстве «Укринформ».

Впрочем, изначально было ясно, что «Призрак Киева» – это не более, чем легенда, созданная для поднятия боевого духа ВСУ и успокоения украинских граждан.