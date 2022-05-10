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ВСУ обстреляли территории Донбасса с использованием американских гаубиц M777, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на украинские СМИ. Также на сайте опубликовано видео применения этих вооружений, полученных от Соединенных Штатов несколько дней назад.

Местоположение гаубиц не раскрывается, но авторы публикации высказывают уверенность, что американские оружия совсем скоро будут обнаружены российской разведкой и уничтожены высокоточными ударами.

Напомним, что Соединенные Штаты отправили на Украину 100 гаубиц M777. Кроме того, несколько десятков таких оружий Киев получил от стран-союзников США. Особенностью этого легкого артиллерийского вооружения является дальность в 30 километров. Киев уже использует это преимущество, осуществляя массированные обстрелы Донбасса.

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