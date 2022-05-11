Территориальная оборона Украины 11 мая сбила собственный беспилотный аппарат Ту-141 «Стриж», подтвердив тем самым, что раздавать переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» кому попало – не очень хорошая идея, сообщил портал “Военное обозрение”.

БПЛА «Стриж» появился на вооружении советских еще войск в 80-х годах прошлого столетия. В настоящий момент эти весьма крупные и массивные дроны сохранились только у ВСУ, которые используют их для разведывательных целей. Однако один из них не смог справится с задачей, попав под дружественный огонь.

Ранее сообщалось, что в разных регионах Украины ВСУ сталкиваются с перебоями в работе систем связи и не могут обеспечить взаимодействие отдельных родов войск между собой. Вполне вероятно, что именно это стало причиной случайного уничтожения собственного БПЛА.

5-тонная махина рухнула в лесополосе и о ней можно было бы забыть, если бы не эпизод, произошедший в марте в Хорватии. Тогда еще один украинский «Стриж» упал прямо в столице балканского государства. Причем он нес на борту авиабомбу. Но публикации о нем прекратились буквально сразу после происшествия, так как в противном случае пришлось бы объяснять, каким образом древний советский беспилотник обошел натовские средства противовоздушной обороны.