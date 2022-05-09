После неудачной попытки высадки десанта на остров Змеиный украинские ВС решили действовать иначе. На территории Одесской области они развернули полученные от Соединенных Штатов гаубицы М777.

Артиллерийское вооружение размещено в 60 километрах от острова, что вынуждает украинских боевиков действовать предельно грамотно и четко. Все дело в том, что дальность снарядов M982 Excalibur 155 калибра, которыми укомплектованы гаубицы, составляет примерно столько же. Поэтому необходимо точно прицеливаться, чтобы не промахнуться на предельной дальности.

Кроме того, в Одессе продолжают нести дежурство вертолеты Ми-8 с десантом, которые готовы в любой момент вылететь к острову Змеиный. Этот остров является в настоящий момент одной из ключевых целей украинского Генштаба, поэтому предполагается, что он может быть атакован в самое ближайшее время.