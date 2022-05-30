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Дрон-камикадзе PHOLOS II, который позиционируется производителем как «смарт-граната», появился на вооружении украинских войск. Об этом рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-каналы.

Барражирующий боеприпас оснащен встроенной боевой частью весом до 1 килограмма и разработан для уничтожения бронированных целей. Он может разгоняться до скорости 80 километров в час при ударе по мишени. Также дрон способен находиться в воздухе до 25 минут до того момента, пока не будет наведен на цель.

Сразу же после получения координат барражирующий боеприпас атакует мишень сверху, разгоняясь до максимальной скорости. В отличие от других подобных дронов, PHOLOS II имеет общий вес всего 4 килограмма и небольшие размеры.

Напомним, что ранее Киев получил беспилотные аппараты Bayraktar Mini, предназначенные для корректировки артиллерийских ударов.

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