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Волонтеры, которые доставляют гуманитарную помощь в Мариуполь, рассказали о фосфорных боеприпасах, которые подразделения ВСУ оставили неподалеку от бывшего профессионально-технического училища города.

Они сообщили о находке российским военным, которые планируют в ближайшие дни вывезти запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы из Мариуполя.

Издание Ura.ru со ссылкой на военного эксперта Андрея Кошкина сообщило, что запрещенные боезаряды на протяжении многих лет свозили в город. На это указывают разные даты и номера партий на снарядах.

Аналитик пояснил, что с фосфорными боеприпасами необходимо обращаться крайне осторожно, так как они сдетонировать и привести к новым жертвам. Кошкин предположил, что ВСУ специально оставили их, чтобы при возможности устроить диверсию. Ведь для этого достаточно бросить на склад со снарядами гранату, которая спровоцирует мощный взрыв.

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