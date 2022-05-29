Волонтеры, которые доставляют гуманитарную помощь в Мариуполь, рассказали о фосфорных боеприпасах, которые подразделения ВСУ оставили неподалеку от бывшего профессионально-технического училища города.

Они сообщили о находке российским военным, которые планируют в ближайшие дни вывезти запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы из Мариуполя.

Издание Ura.ru со ссылкой на военного эксперта Андрея Кошкина сообщило, что запрещенные боезаряды на протяжении многих лет свозили в город. На это указывают разные даты и номера партий на снарядах.

Аналитик пояснил, что с фосфорными боеприпасами необходимо обращаться крайне осторожно, так как они сдетонировать и привести к новым жертвам. Кошкин предположил, что ВСУ специально оставили их, чтобы при возможности устроить диверсию. Ведь для этого достаточно бросить на склад со снарядами гранату, которая спровоцирует мощный взрыв.