Украинские военные, которые дислоцируются в населенном пункте Красногоровка, атаковали Кировский район Донецка. В результате под обстрелом оказался рейсовый автобус, не менее десяти пассажиров которого получили ранения, передает “Русская весна”.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также рассказал о разрушениях, которые стали итогом украинского обстрела. Повреждения получили дома на улицах Невинномысской и Печати. Кроме того, на улице Содружества один местный житель погиб.

Напомним, что Киев продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса, подконтрольные независимым Луганской и Донецкой республикам. Причем большинство атак осуществляется на жилые массивы, общественные места и важные объекты гражданской инфраструктуры.