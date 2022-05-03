Украинские военные в Рубежном Луганской области нарыли окопов по несколько километров в длину. Причем для этого они выбрали по устоявшейся уже традиции жилые массивы города, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Рубежное сейчас находится под контролем ЛНР, боевики ВСУ из города полностью выбиты. Народная милиция исследует населенный пункт, обнаруживая не только многокилометровые окопы прямо во дворах жилых домов, но и полностью оборудованные огневые позиции.

На них часто попадаются образцы западного вооружения, которое Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину. Кроме того, иногда ополченцы находят и тела боевиков, который отступающие подразделения ВСУ просто бросили в окопах.