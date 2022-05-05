Следственный комитет России в ходе расследования военных преступлений ВСУ и националистических батальонов, раскрыл факты изощренных пыток и зверств, применяемых к российским военнопленным, сообщает портал Ura.Ru.

Военным следователям оказывают посильную помощь гражданские органы. Они собирают подробную информацию, которую получают от российских военных, вырвавшихся из рук неонацистов и оказавшихся после этого в медицинских учреждениях.

Так, украинские живодеры надевают на головы военнопленным целлофановые мешки, заливают в задний проход монтажную пену, представляющую собой агрессивный химический герметик. Также известно множество фактов убийства пленных, которых предварительно долго истязали. К примеру, в поселке Зеленовка в подвале кафе «Старый дуб» было найдено тело военнослужащего с перерезанным горлом и ампутированными ногами.