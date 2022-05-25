На заводе «Артемсоль», что на Бахмутском направлении, ВСУ намереваются устроить вторую «Азовсталь», пишет издание «МК». Отмечается, что в солевых шахтах еще со времен СССР находится огромный арсенал, который включает в себя не только множество автоматов Калашникова, но и оружие времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, на «Артемсоли» располагаются крупные продовольственные склады, которые позволяют без особых проблем держать оборону как минимум год.

Офицер запаса НМ ДНР с позывным Кот рассказал журналистам, что на оружейных складах имеются пулеметы Дегтярева и «Максим», поэтому Киев именно оттуда берет это оружие для вооружения подразделений теробороны и всех граждан, желающих участвовать в боевых действиях.