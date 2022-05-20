Американская игровая консоль Xbox бьет все рекорды. Всего за неделю она смогла обогнать по продажам японскую приставку PlayStation. Достичь таких показателей ей не удавалось восемь лет. Об этом сообщили 19 мая журналисты издания Famitsu.

Данные говорят о том, что с 9 по 15 мая игровые консоли американской компании Xbox в Японии были намного популярнее, чем японские PlayStation от компании Sony. Такой спрос не наблюдался с 2014 года. Эксперты отмечают, что всего за неделю было продано 2 963 консоли PlayStation 5, а вот приставок Xbox Series S было продано в два раза больше. Последняя является более дешевым вариантом приставки последнего поколения. Также отмечено, что японские пользователи приобрели 105 Xbox Series X.

За неделю до рекордного спроса продажи PlayStation 5 в три раза превышали продажи приставки-конкурента. Сложившуюся ситуацию объясняют дефицитом японских консолей на рынке.