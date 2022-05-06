В США в прошлом году была разработана и успешно прошла испытания весьма эффективная система активной защиты Iron Fist для БМП Bradley, однако Пентагон не выделил деньги на ее покупку, сообщило издание «Военное обозрение».

Авторы рассказали, что Iron Fist способна отражать атаки с применением противотанковых управляемых ракет, гранат и иных боезарядов. На первых испытаниях она внезапно дала сбой, поэтому пришлось еще около года доводить ее до ума. Однако после этого никаких проблем уже не возникало.

Система активной защиты продемонстрировала, что может отражать около 4 сотен самых разнообразных угроз. Эксперты называют ее «хорошей», но подчеркивают, что дополнительная модернизация совсем бы не помешала. Впрочем, сейчас это не особо важно, так как Пентагон на текущий год не выделил финансирование для Iron Fist.