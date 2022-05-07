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Район развертывания зенитно-ракетного комплекса С-300, принадлежащего ВСУ, подвергся мощному удару, который полностью уничтожил ЗРК. Портал «Русская весна» рассказал, что для этой цели использовалась реактивная система залпового огня «Смерч».

В телеграм-канале издания появилось видео от источника в рядах ВС РФ. На нем запечатлен момент попадания снаряда РСЗО прямо в пусковую установку зенитно-ракетного комплекса.

Сразу же после этого сдетонировал боекомплект, из-за чего ЗРК превратился просто в груду металла, которым ВСУ уже никогда не смогут воспользоваться.

Авторы также отметили, что российские военные весьма успешно справляются с поставленными задачами. Но когда завершится спецоперация, сейчас говорить сложно.

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