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Украинские военные все еще грезят об американских «Абрамсах», однако получить их мечты не помогают. Поэтому они воюют на разработанных еще в 60-х годах прошлого столетия Т-64, рассказал портал «Русская весна». Авторы публикации отметили, что после большого количества модернизаций эта боевая машина все же является достаточно надежной.

Они рассказали, как военнослужащие ВС РФ захватили такой танк в качестве трофея в ходе наступления в северной части Донецкой народной республики. Помимо самой бронетехники, в распоряжение бойцов попали и зажигательные патроны МДЗ-М, которые после попадания по цели мгновенно воспламеняются.

Авторы портала отмечают, что в руки российских военных все чаще попадает не только советская техника, используемая ВСУ, но и вооружение западного образца, которое страны НАТО отправляют на Украину.

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