Спецназ группировки «О» на Донбассе получил дорогостоящие трофеи, сообщил портал «Русская весна». Речь идет о дронах-камикадзе Switchblade, предназначенных специально для нанесения ударов по бронетехнике.

«Ждём эпичных видео уничтожения украинских танков и артиллерии оружием, на которое они так молились», – пишут авторы портала.

Также они опубликовали фотографии барражирующих боеприпасов, которые Киеву передали Соединенные Штаты в качестве военной помощи. Боевики ВСУ не сумели должным образом распорядиться этим современным оружием, поэтому целая его партия оказалась в руках спецназа «Отважных». Теперь дроны будут использованы для ударов по технике и вооружению неонацистов.