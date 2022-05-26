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Спецназ группировки «О» на Донбассе получил дорогостоящие трофеи, сообщил портал «Русская весна». Речь идет о дронах-камикадзе Switchblade, предназначенных специально для нанесения ударов по бронетехнике.

«Ждём эпичных видео уничтожения украинских танков и артиллерии оружием, на которое они так молились», – пишут авторы портала.

Также они опубликовали фотографии барражирующих боеприпасов, которые Киеву передали Соединенные Штаты в качестве военной помощи. Боевики ВСУ не сумели должным образом распорядиться этим современным оружием, поэтому целая его партия оказалась в руках спецназа «Отважных». Теперь дроны будут использованы для ударов по технике и вооружению неонацистов.

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