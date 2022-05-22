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За минувшие сутки российские ВС уничтожили три батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области. Кроме того, точными ракетными ударами были поражены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» и позиции 210 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что за 24 часа было также уничтожено 38 единиц боевой техники украинских националистических сил. В Харьковской области под удар российских военных попали два РСЗО «Смерч».

Также за сутки было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов. Киев весьма активно использует это вооружение, но с момента начала специальной операции он потерял уже около 1 000 ударных и разведывательных дронов.

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