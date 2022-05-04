Железнодорожный узел во Львове полностью выведен из строя в результате мощной ракетной атаке ВС РФ, сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что поезда, которые следовали в столицу Западной Украины, остановились на подходе к городу.

Сразу пять высокоточных ракет ударили по железнодорожной инфраструктуре, используемой Киевом для поставок западных вооружений. Известно, что из строя было выведено три электроподстанции, обеспечивающие движение поездов. При этом ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию о ракетных ударах. Он также отметил, что в части города не стало света и пропало интернет-соединение. Пользователи социальных сетей и интернет-мессенджеров опубликовали множество видеозаписей с результатами атаки, на которых видны пламя и столб черного дыма над местом взрыва.