Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Железнодорожный узел во Львове полностью выведен из строя в результате мощной ракетной атаке ВС РФ, сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что поезда, которые следовали в столицу Западной Украины, остановились на подходе к городу.

Сразу пять высокоточных ракет ударили по железнодорожной инфраструктуре, используемой Киевом для поставок западных вооружений. Известно, что из строя было выведено три электроподстанции, обеспечивающие движение поездов. При этом ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию о ракетных ударах. Он также отметил, что в части города не стало света и пропало интернет-соединение. Пользователи социальных сетей и интернет-мессенджеров опубликовали множество видеозаписей с результатами атаки, на которых видны пламя и столб черного дыма над местом взрыва.

Вам может понравиться

Посол Украины Мельник назвал Олафа Шольца “обиженной ливерной колбасой”

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу», заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. При этом он отметил, что президент Владимир Зеленский не настолько обидчивый и по-прежнему

Трамп: США при Байдене “умоляют о пощаде” Россию, Венесуэлу, Иран и ОПЕК

Соединенные Штаты были вынуждены умолять ОПЕК и Россию о пощаде, так как полностью утратили независимость в энергетической сфере, заявил бывший президент Дональд Трамп. Виновником всего этого он считает действующего американского

Президент Венгрии Адер призвал премьер-министра Орбана сформировать новое правительство

В связи с победой на выборах в Венгрии партии действующего президента «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» глава государства Янош Адер обратился к премьер-министру Виктору Орбану и призвал его сформировать новый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 4 мая – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C |