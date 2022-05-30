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Националистическое формирование ВСУ, само себя называющее Силами специальных операций, не сумело достойно противостоять российским военнослужащих на Кинбурнской косе и было ликвидировано, сообщил портал «Русская весна».

Также авторы опубликовали фотографии уничтоженной группы боевиков, готовивших диверсионные операции против ВС РФ.

Кинбурнская коса представляет собой участок суши между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, протянувшийся на 45 километров. Географически он разделен на две части, одна из которых считается частью Херсонской, а другая – Николаевской области.

Напомним, что Херсонская область с первых дней специальной военной операции ВС РФ на Украине перешла под контроль российских войск.

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