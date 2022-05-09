Ракетный удар ВС РФ позволил уничтожить один из отелей Одессы, в котором была обустроена база иностранных наемников. Предполагается, что для атаки использовался боезаряд «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», вес боевой части в котором составляет около 300 килограммов.

Речь идет об отеле Grande Pettine. Согласно разведывательной информации, в это заведение почти с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине постоянно прибывали иностранные боевики, которые потом отправлялись на фронт.

Эксперты полагают, что удар был нанесен ракетой «Оникс», так как после мощной атаки здание отеля «сложилось» и оказалось практически полностью разрушенным.

Напомним, что ВС РФ в ходе спецоперации наносят удары по тем объектам, которые используются для военных целей.