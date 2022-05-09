читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракетный удар ВС РФ позволил уничтожить один из отелей Одессы, в котором была обустроена база иностранных наемников. Предполагается, что для атаки использовался боезаряд «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион», вес боевой части в котором составляет около 300 килограммов.

Речь идет об отеле Grande Pettine. Согласно разведывательной информации, в это заведение почти с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине постоянно прибывали иностранные боевики, которые потом отправлялись на фронт.

Эксперты полагают, что удар был нанесен ракетой «Оникс», так как после мощной атаки здание отеля «сложилось» и оказалось практически полностью разрушенным.

Напомним, что ВС РФ в ходе спецоперации наносят удары по тем объектам, которые используются для военных целей.

Вам может понравиться

Боевики “Азова” попытались вырваться с “Азовстали” на машине, но ВС РФ встретили их огнем

Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) предприняли очередную попытку прорвать блокировку территории металлургического комбината «Азовсталь». На этот раз они использовали автомобиль, но российские военные своевременно разгадали их хитрость и

RusVesna: Подразделения “Отважных” продолжают собирать брошенные ВСУ дорогостоящие подарки от Вашингтона

В распоряжение российской группировки войск «Отважные» в ходе наступления на Лиманском направлении постоянно попадает дорогостоящее вооружение, полученное украинской армией от США и других стран НАТО. Портал «Русская весна» рассказывает о

Spiegel обвинил в DDOS-атаках на сайты министерств и ведомств Германии “русских хакеров”

Официальные сайты министерств и ведомств, а также канцлера Германии Олафа Шольца подверглись хакерским атакам в последние две недели, рассказало издание Spiegel. Ссылаясь на федеральное ведомство по защите Конституции, журналисты заявляют,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 9 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 9 мая – пасмурно, до 16 °C |