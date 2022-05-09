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Подразделения ВС РФ, которые ведут наступление на Донбассе со стороны Ясиноватой, продвинулись на несколько километров к Авдеевке. При этом они уничтожили крупный укрепрайон боевиков ВСУ и нанесли украинской армии самые крупные потери с момента начала спецоперации.

Из этого укрепрайона противник ежедневно обстреливал Ясиноватую из артиллерийских орудий, однако сейчас практически все подразделение ликвидировано, пишет издание «Военное обозрение».

Авторы отмечают, что продвижение даже на километр к Авдеевке является серьезным достижением. Все дело в том, что город обороняют крупные силы ВСУ, вооруженные реактивными системами залпового огня, минометами и гранатометами, а также ствольной артиллерией. Но ВС РФ рассчитывают совсем скоро взять боевиков в котел и ликвидировать.

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