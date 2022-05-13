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В ходе военной спецоперации на Украине ВС РФ начали стремительное продвижение от Попасной к узловой станции Камышеваха, которая в свою очередь открывает пути на Лисичанск в восточном направлении и на Красный Лиман в северо-западном, сообщает «Военное обозрение».

Всего за день союзные силы ВС РФ и НМ ЛНР продвинулись на несколько километров. Это позволяет говорить о скором установлении контроля над другими стратегически важными населенными пунктами.

Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Это одно из ключевых таких предприятий на Украине, которые активно использовалось Киевом для военных целей. Удар двумя крылатыми ракетами позволит предотвратить снабжение ВСУ горюче-смазочными материалами.

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