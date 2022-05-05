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В оккупированном украинскими войсками Краматорске в ДНР боевики устроили фортификационные сооружения на заводе «Энергомашспецсталь». Однако попытка спрятаться там их не спасла – ВС РФ нанесли по предприятию высокоточный ракетный удар, в результате которого националисты понесли серьезные потери, рассказал портал «Русская весна».

Авторы отмечают, что боевики ВСУ в Краматорске пошли по пути националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые также скрываются на территории завода в Мариуполе. Однако эта тактика уже хорошо известна российским военным и Народной милиции ДНР, что позволяет пресекать подобные попытки.

Краматорск является одним из наиболее важных населенных пунктов ДНР, где дислоцируются крупные силы ВСУ. Его окружение позволит союзным силам лишить Киев последнего козыря и успешно достичь ключевой цели специальной военной операции.

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