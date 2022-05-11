читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro рассказал о массированных ракетных ударах по Николаеву в ночь на 10 мая. По словам экспертов, для атаки использовались крылатые ракеты, часть которых удалось сбить украинской ПВО. Но большинство боезарядов все же успешно достигли целей.

Портал опубликовал видеозапись, на которой видны многочисленные вспышки взрывов. По ней можно определить, что это одна из самых мощных атак за последнее время.

Эксперты отмечают, что для нанесения ударов по Николаеву были все предпосылки, так как накануне в этот южный город были доставлены западные вооружения. Крупную партию оружия планировалось задействовать для ударов по ВС РФ, однако своевременное получение данных разведки позволило опередить противника и уничтожить «подарки» от НАТО.

Напомним, что 10 мая удары были нанесены еще и по Очакову в Николаевской области. Они позволили уничтожить военно-морскую базу, которую уже несколько лет строил Североатлантический альянс.

Вам может понравиться

Байден не указал, кто несёт ответственность за высокую инфляцию в США

Американский президент Джо Байден продолжает удивлять странным поведением. На этот раз лидер США не смог дать внятный ответ на казалось бы простой вопрос. Во время встречи с представителями СМИ Байдена

ВСУ впервые обстреляли Донбасс американскими гаубицами M777

ВСУ обстреляли территории Донбасса с использованием американских гаубиц M777, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на украинские СМИ. Также на сайте опубликовано видео применения этих вооружений, полученных от Соединенных Штатов несколько

RusVesna показала на фото фирменный след группировки “О” в ходе спецоперации на Украине

Портал «Русская весна» опубликовал новые фотоматериалы от военного корреспондента, освещающего спецоперацию ВС РФ на Украине. На эти снимки попал фирменный след продвигающейся по Донбассу группировки «Отважных». ВС РФ уже находятся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 11 мая – переменная облачность, до 5 °C |