Портал Avia.Pro рассказал о массированных ракетных ударах по Николаеву в ночь на 10 мая. По словам экспертов, для атаки использовались крылатые ракеты, часть которых удалось сбить украинской ПВО. Но большинство боезарядов все же успешно достигли целей.

Портал опубликовал видеозапись, на которой видны многочисленные вспышки взрывов. По ней можно определить, что это одна из самых мощных атак за последнее время.

Эксперты отмечают, что для нанесения ударов по Николаеву были все предпосылки, так как накануне в этот южный город были доставлены западные вооружения. Крупную партию оружия планировалось задействовать для ударов по ВС РФ, однако своевременное получение данных разведки позволило опередить противника и уничтожить «подарки» от НАТО.

Напомним, что 10 мая удары были нанесены еще и по Очакову в Николаевской области. Они позволили уничтожить военно-морскую базу, которую уже несколько лет строил Североатлантический альянс.