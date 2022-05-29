Портал Avia.Pro рассказал о необычной активности у острова Змеиный, куда вероятнее всего перебрасывается российская техника. 28 мая спутниковые снимки показали появление на этом острове как минимум 14 транспортных средств.

Эксперты предполагают, что ВС РФ разворачивают на Змеином станции радиоэлектронной борьбы, а также зенитно-ракетные комплексы для защиты от атак с воздуха. Не исключено, что на острове также появятся противокорабельные ракетные системы, однако сейчас в них нет особой необходимости. Ведь в распоряжении Киева флота нет вообще, а натовские корабли не могут войти в Черное море из-за закрытых Турцией проливов.

Кроме того, у северной части острова обнаружена платформа с подъемным краном, которая могла применяться для подъема из под воды катеров либо маломерных судов.