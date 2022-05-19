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Союзные силы РФ и независимых республик Донбасса вышли к трассе Лисичанск-Артемовск. Эта автодорога соединяет Луганскую и Донецкую области и именно ее Киев использует для снабжения своих группировок в Северодонецке.

Установление контроля над трассой позволит отрезать войска, находящиеся в этом городе и Лисичанске, от остальных подразделений украинской армии и от сил территориальной обороны, сообщило «Военное обозрение»,

Также отмечается, что ожесточенные бои продолжаются под Авдеевкой. Российские военные в ходе наступления активно задействуют противотанковые ракетные комплексы и артиллерийское вооружение. ВСУ отчаянно обороняются с применением все той же артиллерии, но иногда попадают по своим. Так, из РСЗО «Град» они атаковали собственные подразделения, которые перебрались на новый огневой рубеж.

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