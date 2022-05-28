Около 50 процентов поселка Камышеваха уже находится под контролем союзных сил ВС РФ и ЛНР, рассказал портал «Военное обозрение». Отмечается, что российские военные установили контроль над железнодорожным узлом, расположенным в этом населенном пункте.

Одна из ж/д веток данного узла ведет к Северску, откуда направляется прямо к Изюму в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ установили контроль и над другой веткой, которая через населенный пункт Врубовка идет к Лисичанску, являющемуся сейчас одной из ключевых целей союзных сил.

Сам поселок Камышеваха входит в состав Северодонецкого района и находится неподалеку от Попасной. На данный момент половину населенного пункта контролируют ВСУ, среди которых много боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещено в России).