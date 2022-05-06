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Подразделения Народной милиции ДНР продолжают стремительное продвижение к Северодонецку. Освобождение этого населенного пункта будет означать достижение цели по изгнанию с территории независимой республики украинских войск, но сейчас на подступах к нему идут ожесточенные бои, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации отмечают, что ВСУ вместе с националистическими батальонами упорно сопротивляются, не желая сдаваться. Но подразделениям НМ ЛНР все же удается заставлять их отступать, освобождая все новые территории.

Киев также не прекращает обстреливать жилые кварталы, стремясь оставить после себя «выжженую землю». Но совсем скоро его войска будут либо уничтожены, либо сдадутся в плен, а жители Луганской народной республики окажутся под защитой от геноцида и в полной безопасности.

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