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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, ранее возглавлявший Росстат, назвал главным приоритетом своей деятельности жителей региона. В беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проводилась по видеосвязи, он также попросил 30 дней на создание стратегии развития области.

За этот месяц Малков планирует также определиться с позиционированием региона в современных условиях, но проблемы, которые беспокоят граждан, будут решаться в первую очередь.

Владимир Путин назвал Рязанскую область сердцем страны, а также отметил, что Малков ранее занимал пост зампреда правительства Саратовской области.

«То есть Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика», – сказал глава государства врио губернатора рязанского региона.

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