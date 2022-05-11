Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, ранее возглавлявший Росстат, назвал главным приоритетом своей деятельности жителей региона. В беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проводилась по видеосвязи, он также попросил 30 дней на создание стратегии развития области.

За этот месяц Малков планирует также определиться с позиционированием региона в современных условиях, но проблемы, которые беспокоят граждан, будут решаться в первую очередь.

Владимир Путин назвал Рязанскую область сердцем страны, а также отметил, что Малков ранее занимал пост зампреда правительства Саратовской области.