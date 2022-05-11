При частой головной боли следует обратиться к врачу и принимать назначенные лекарства. Но Игорь Орлов, врач-невропатолог, заявил, что при такой симптоматике помогают не только таблетки. В ходе интервью радио Sputnik медик рассказал о двух способах, которые помогут снять головную боль.

Основная причина болей в голове – это ухудшение мозгового кровообращения. Поэтому людям с таким симптомом в основном прописывают лекарства, которые улучшают циркуляцию крови. Но нужного эффекта можно добиться и без таблеток.

Первый способ – закапывание камфорного масла в уши. Это средство тоже улучшает мозговое кровообращение. Врач рассказал, что можно капнуть несколько капель в ушную раковину и положить в ухо ватный тампон. Этот метод действенен при головной боли.

Второй способ снять головную боль – массаж ушей. Если боли не пройдут, то хотя бы снизится их интенсивность. Массаж ушей можно делать ладонью. Ушную раковину следует полностью закрыть ладонью, немного надавить и совершать движения. Такие действия вызывают повышение давление, что улучшает мозговое кровообращение и убирает шум в ушах.