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Мутациями коронавируса объяснил врач Александр Мясников снижение заболеваемости ковидом в России. Телеведущий в своём телеграм-канале заявил, что нынешняя ситуация знаменует собой постепенное завершение пандемии.

Мясников уточнил, что в настоящее время “омикрон”-штамм коронавируса постепенно становится более заразным, но в том же время менее опасным. Новые подвиды омикрона хоть и поражают даже тех, кто уже переболел ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирус), но последствия таких заражений становятся менее серьёзными.

Специалист добавил, что сейчас коронавирус, как правило, приводит к “банальному ОРЗ” или вовсе протекает бессимптомно. В итоге, люди могут просто не обращаться за медицинской помощью, потому как не считают это необходимым.

Тем не менее, по мнению Мясникова, снижение числа тяжёлых случаев протекания ковида не говорит о том, что можно забыть о вакцинации. Она, по мнению эксперта, по-прежнему необходима. Мясников предположил, что вакцина от ковида со временем станет такой же сезонной, как и прививка от гриппа.

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