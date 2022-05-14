В ходе археологического исследования Стоунхенджа ученые продолжают обнаруживать сюрпризы, хотя этот комплекс много раз изучался на протяжении веков. Так, археологи Бирмингемского университета, использовавшие специальное оборудование, нашли множество огромных ям, которые окружают известную всему миру достопримечательность.

Эксперты рассказали, что таких скрытых ям вокруг Стоунхенджа больше сотни, причем все они имеют ширину почти в 2,5 метра. Предполагается, что появились эти ямы в результате слишком продолжительного «церемониального структурирования» комплекса.

По мнению археологов, большинство находок имеют рукотворное происхождение и вырыты несколько тысяч лет назад. Также ямы, датированные 8000 г. до н.э, были обнаружены в непосредственной близости от автомобильной стоянки у закрытого сейчас центра для посетителей Стоунхенджа. Они, по мнению археологов, имеют связь с наблюдениями за Луной, а также с тотемными столбами.