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Новый закон о передаче активов российских компаний, которые были арестованы в рамках санкционных мер, Украине, на экономике РФ не отразится никак. Ведь речь идет о виллах, яхтах, другом имуществе зажиточных граждан, которое никакой пользы стране и так не приносило, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, Россия все же ответила на этот закон, введя запрет на вывод из страны денег инвесторов из западных государств. В настоящий момент в финансовой системе РФ находится 500 миллиардов таких средств, которые оказались заблокированными.

Также Володин отметил, что решение Вашингтона принять такой закон является достаточно опасным. Ведь таким образом США создали неприятный прецедент, который с течением времени может негативно отразиться на них самих.

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