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Главный интерес ВСУ в Приднестровье – это крупнейшие в Европе склады с боеприпасами в населенным пункте Колбасна. Именно из-за них украинская армия сейчас устраивает провокации в ПМР и грозит атакой на самопровозглашенную республику, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что у ВСУ то и дело возникают проблемы с нехваткой боеприпасов, поэтому они время от времени поглядывают в сторону Приднестровья. В республике находятся миротворческие силы РФ, однако при серьезном натиске они могут и не устоять из-за малой численности.

Эксперт уверен, что лучшим решением такой проблемы будет уничтожение складов. Если их ликвидировать вместе с боеприпасами, то интерес к Приднестровью у Киева сразу же исчезнет. В противном случае именно эти склады могут привести к катастрофическим последствиям для ПМР.

Кнутов отметил, что это лишь крайняя мера, так как помимо миротворческих соединений Россия может задействовать для защиты Приднестровья группировку кораблей в Черном море и авиацию.

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