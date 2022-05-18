Министерство обороны России сообщило о том, что в ближайшее время будет получен эшелон современных танков Т-90М «Прорыв», которые могут быть использованы в спецоперации на Украине. Подробности передает издание “Политическая экспертиза”.

Т-90М «Прорыв» является модернизированной моделью танка Т-90 с новым башенным модулем. Танк оснащен 125-миллимитровой пушкой.

Модернизированное оборудование позволяет экипажу использовать новые боеприпасы и управляемые ракеты, поражающие цели на расстоянии до 5 километров.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал о том, что Т-90М «Прорыв» уже появился на территории Украины. Запад и ВСУ были поражены тем, что танки использовались совместно с новейшими комплексами маскировки. Бронь Т-90М «Прорыв» позволяет боевым машинам эффективно противостоять современным противотанковым комплексам, которые поставлялись Западом киевскому режиму.

Суконкин прокомментировал работу наших танков на Украине: «Уже отправленные на Украину танки отлично проявляют себя в бою против NLAW, Javelin и других. Удары они выдерживают намного лучше, чем от них ожидали на Западе. Этим и удивили противника, создав дополнительные проблемы. В Т-90М броня еще более сильная и непробиваемая».