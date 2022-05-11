Штурм острова Змеиный украинскими войсками был банальной пиар-акцией, рассчитанной на западную аудиторию. Киеву очень уж хотелось продемонстрировать, что ВСУ продолжают сопротивление изо всех сил и единственное, чего ему не хватает – еще больше оружия, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что при этом президент Украины Зеленский, который отдал приказ о штурме, отлично понимал, что подразделения ВСУ ждет эпичный провал. Именно так и произошло, но такая недальновидность киевского режима России только на руку, передает издание “Взгляд”.

Сивков отметил, что командование ВСУ фактически угробило опытных бойцов, элиту ВСУ, что значительно снизило их боеспособность в южных регионах Украины. Это единственный результат, которого Киеву удалось добиться штурмом Змеиного.