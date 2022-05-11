Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурм острова Змеиный украинскими войсками был банальной пиар-акцией, рассчитанной на западную аудиторию. Киеву очень уж хотелось продемонстрировать, что ВСУ продолжают сопротивление изо всех сил и единственное, чего ему не хватает – еще больше оружия, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что при этом президент Украины Зеленский, который отдал приказ о штурме, отлично понимал, что подразделения ВСУ ждет эпичный провал. Именно так и произошло, но такая недальновидность киевского режима России только на руку, передает издание “Взгляд”.

Сивков отметил, что командование ВСУ фактически угробило опытных бойцов, элиту ВСУ, что значительно снизило их боеспособность в южных регионах Украины. Это единственный результат, которого Киеву удалось добиться штурмом Змеиного.

Вам может понравиться

Жители США раскритиковали заявления Байдена об “экономических успехах”

Сюжет телеканала Fox News о существенном росте цен и возникновении проблем с логистическими цепочками в США возмутил зрителей. Они подвергли критике президента страны Джо Байдена, который во всех своих речах

RusVesna: В Киеве подсчитали, что Россия использовала на Украине половину своих ракет

На Украине подсчитали, что Россия якобы использовала уже 2000 ракет, что составляет примерно половину из имеющегося у нее арсенала. Такое заявление сделала заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она также

ВСУ развернули в Одесской области гаубицы M777 для ударов по острову Змеиный

После неудачной попытки высадки десанта на остров Змеиный украинские ВС решили действовать иначе. На территории Одесской области они развернули полученные от Соединенных Штатов гаубицы М777. Артиллерийское вооружение размещено в 60
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 12 °C |