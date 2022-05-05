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Заявление журналистов американского таблоида New York Times о ликвидации 12 российских офицеров после передачи украинской армии разведывательных данных от США фактически является признанием во вмешательстве в конфликт на Украине. Кроме того, действия Запада позволяют ВС РФ уничтожать американских солдат и офицеров, которые сейчас находятся в стране, заявил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью РИА Новости он пояснил, что предоставлению Киеву разведывательных данных американскими спецслужбами означает, что США принимают непосредственное участие в боевых действиях. Это снимает с ВС РФ любые ограничения. Сейчас Москве известно, что на Украине находится несколько представителей американского генералитета, которых можно на вполне законных основаниях ликвидировать.

Также «приоритетными и законными целями» для российских военных становятся военные советники НАТО и инструкторы, которые продолжают действовать на Украине, подчеркнул Сивков.

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