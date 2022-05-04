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Западное вооружение ничем не поможет Украине. Мало того, оно приблизит поражение Киева, так как со многими видами оружия натовского образца у ВСУ возникнут серьезные проблемы, заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

Так он прокомментировал новость о поставках на Украину зенитных самоходных установок Gepard производства Германии, а также американских бронетранспортеров М113 и самолетов F-16.

По словам Риттера, ни один военнослужащий ВСУ еще не успел прослужить в армии столько времени, сколько требуется на обучение управлению американским истребителем F-16. Кроме того, эта воздушная машина капризна, а в боевых условиях у нее обязательно возникнут сложности с ремонтом, если он потребуется.

Еще сложнее будет эксплуатация броневиков М113, которые морально устарели и не подлежат ремонту в случае выхода из строя. Также их броня не способна защищать от 12,7-миллиметровых пулеметов, что делает из М-113 «машинами для самоубийц».

Что касается немецких «Гепардов», они очень сложны в использовании и ремонте. В свое время для их восстановления приходилось приглашать инженеров именитых брендов «Порше» и «Мерседес», но даже они не всегда справлялись с данной задачей.

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