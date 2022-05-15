Финляндия намеревалась вступать в Североатлантический альянс еще в 2010 году, однако процесс длительное время стоял на месте. Сейчас она официально объявила о подаче заявки, поэтому ВС РФ придется задуматься о предотвращении негативных последствий таких действий Хельсинки, уверен военный эксперт Владимир Орлов.

Он отметил, что вступления Финляндии в НАТО стоило ожидать из-за враждебного отношения коллективного Запада к России. Он в итоге сумел убедить ее примкнуть к Альянсу.

«Нужно понимать, что коллективный запад всегда был враждебно настроен к России. Те политические договоренности, которые существовали в международном плане между нашими государствами рано или поздно должны были подойти к концу», – пояснил эксперт.

Он также добавил, что российское руководство ответит на действия Финляндии не только политическими, но еще и военно-техническими мерами. РФ сконцентрирует на границе с Финляндией ряд новых военных подразделений, в задачу которых войдет предотвращение угроз, связанных с появлением на территории соседней страны военных баз Североатлантического альянса.