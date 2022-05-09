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Наиболее вероятными действиями боевиков, засевших на «Азовстали», являются сдача в плен или самоуничтожение. Менее реальный вариант – попытка прорыва, которая однозначно закончится провалом, считает военный эксперт Роман Насонов.

Полковник запаса рассказал телеканалу «360», что у боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещено в России) давно закончились боеприпасы, поэтому им банально не с чем организовывать прорыв. Кроме того, у них нет воды и пищи, что существенно усложняет ситуацию.

Нет у «азовцев» и медикаментов, хотя многие боевики и иностранные офицеры, прячущиеся вместе с ними на «Азовстали», получили ранения разной степени тяжести. По словам Насонова, со своим послужным списком, который подразумевает уголовную ответственность за военные преступления, а также поддержкой фашиствующего режима, боевики вполне могут пойти на крайнюю меру и самоуничтожиться, не выходя с территории комбината.

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