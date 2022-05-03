Украинские военные и боевики националистических батальонов ведут себя на «Азовстали» по привычному для них «донбасскому сценарию». Они прикрываются мирными гражданами, используя их в качестве живого щита, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью изданию «Народные новости» аналитик напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребовалось вмешательство Международного Красного креста и ООН, чтобы разрешить гражданскому населению покинуть территорию «Азовстали». Ранее ВС РФ неоднократно открывали гуманитарные коридоры, однако командование ВСУ и лично глава государства не разрешали людям уходить с завода.

Литовкин также отметил, что Киев несколько раз предпринимал попытки эвакуировать с «Азовстали» находящихся там военных. Он направлял к Мариуполю вертолеты, а также пытался использовать пассажирский теплоход для этой цели. Все попытки провалились, однако такие действия указывают на наличие на территории комбината важных персон из стран Североатлантического альянса. В противном случае подобные усилия не предпринимались бы.